Meteoro explode no céu da região do Triângulo

O meteoro abriu um clarão no céu e emitiu um estrondo muito alto, mas não foram encontrados fragmentos (foto: Reprodução/Ivan Soares/Obs IDS/Bramon)





Um meteoro explodiu no céu da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e chamou a atenção de moradores na noite de sexta-feira (14/1). Apesar de o clarão e o som da explosão terem assustado a população de várias cidades, não houve ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros sobre danos por uma possível queda no solo.





A explosão ocorreu por volta das 21h da noite de sexta-feira, e foi sentida com mais intensidade nas cidades de Perdizes, Santa Juliana, Pedrinópolis, Patos de Minas e Iraí de Minas. A reportagem entrou em contato com moradores dessas cidades, sendo que em Perdizes há relatos de um barulho tão forte, que parecia ter havido colisão na própria cidade.





Segundo informações da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), ainda não há registros de que algum pedaço tenha tocado o chão. “Em resumo, chamamos de meteoro por não haver fragmentos encontrados. Se tivesse essa queda (confirmada), chamaríamos de meteorito”, disse o responsável pelo observatório IDS em Patos de Minas, Ivan Soares.





O especialista, que faz parte da rede Bramon, ainda explicou que, com os primeiros levantamentos, o meteoro pode ter explodido a mais de 20 quilômetros do solo e que se houver fragmentos, podem ter caído em uma extensa área entre as cidades de Patrocínio, Araxá e Uberlândia.





“Ele começou a queimar muito alto. Se houver fragmento, ele ainda viajou por alguns segundos, a uma distância de aproximadamente 100 quilômetros daquele ponto da explosão”, explicou. Casos de meteoros que invadem a atmosfera são comuns, segundo Soares, mas esta explosão da noite de sexta-feira é considerada incomum pela intensidade do brilho e do som.





RELATOS





Moradores de algumas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba falaram sobre o susto com a explosão do meteoro. Segundo a atendente Jéssica de Paula, ela preparava o jantar em casa, em Perdizes, quando um forte barulho chamou sua atenção. “Cheguei a sentir alguma coisa tremer, não como um terremoto, mas como um (aparelho de) som com volume bem alto vibrando”, disse. Ela saiu de casa para ver o que tinha acontecido e vizinhos lhe relataram que era como se tivessem ouvido uma bomba.





Ela contou ainda que, horas depois, houve boataria de que o meteoro havia caído no município. “Chegaram a dizer que um pedaço do objeto tinha destruído uma das estátuas das perdizes aqui na cidade.” Na entrada da cidade, há um monumento em forma de duas aves perdizes gigantes, em homenagem à localidade.





O empresário Guilherme Alves, em Iraí de Minas, afirmou que estava assistindo à televisão e que também se assustou com a explosão. “O clarão nem me chamou a atenção. Foi o barulho que me assustou”, contou. O homem não quis sair de casa e procurou informações na internet por meio do celular e relatou que ninguém havia entendido o que aconteceu. “Muita gente sentiu tudo balançar na cidade, como uma explosão forte. Muita gente achou que fosse bomba ou fogos de artifício.”





Em Pedrinópolis, a professora Patrícia Bessa contou que se impressionou com a luz e o barulho. “Estava na rua e vi uma bola vermelha caindo, depois veio o estrondo”, disse. Houve ainda boatos de ataque a caixas eletrônicos na cidade. “Aqui em casa veio um barulho, parecendo que estavam explodindo um banco, e um clarão forte também”, disse a auxiliar de limpeza Jacqueline Oliveira.





Gerente de uma fazenda em Pedrinópolis, Maciel Luciano afirmou que muitas portas e janelas de várias casas tremeram. “Minha filha estava com o som ligado, não percebeu o que tinha acontecido, mas sentiu a janela do quarto tremer e me procurou dizendo que tinha alguém mexendo na janela”, contou.





OUTRO CASO





Há menos de dois anos, a passagem pelo céu de um meteorito chamou a atenção de moradores de Patos de Minas, Lagoa da Prata e Tiros. Três meteoritos foram encontrados nos últimos 100 anos na região do Alto Paranaíba. Contudo, especialista afirma que não é algo especialmente comum nestas localidades e que esse tipo de avistamento acontece em várias partes do mundo.





O meteorito foi encontrado em setembro de 2020, no município de Tiros, quatro meses depois que um meteoro explodiu e foi visto por moradores de várias cidades em maio daquele ano. O fenômeno ocorreu por volta das 3h25 de 8 de maio. O grande clarão, seguido por forte barulho de explosão, foi capturado por oito câmeras de sete cidades de Minas Gerais, São Paulo e até do Paraná.





Após o avistamento, o responsável pelo observatório IDS em Patos de Minas, Ivan Soares, contou que houve buscas por alguns dias, mas que os fragmentos foram encontrados sem querer por um trabalhador rural. “Ele estava andando e batendo pastos da fazenda e achou os fragmentos”, disse Soares.





O sólido tinha cerca de 400g e era escuro, mas com brilho que lembrava vidro. Análises feitas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostraram que o meteorito é um acondrito do tipo eucrito, ou seja, um meteorito rochoso da crosta de um dos maiores asteroides do Sistema Solar, e possivelmente foi lançado devido a um grande impacto no polo sul do asteroide. Eles são bastante parecidos com basaltos. O asteroide do qual o meteorito recolhido em Tiros veio foi identificado como Vesta.





Sobre a entrada de meteoros na atmosfera, Ivan Soares afirmou que se trata de uma coincidência ter havido dois tão visíveis e com explosões audíveis na região de Patos de Minas. “Isso acontece bastante, esse tipo de avistamento (do rastro de luz). Dessa magnitude (com grande visibilidade e explosão tão alta) costuma demorar muito para acontecer”, afirmou. Ainda segundo Soares, muitos outros meteoritos são desintegrados na atmosfera terrestre em várias partes do globo todos os anos, muitas vezes de maneira imperceptível.