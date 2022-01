Tradicional Hotel Grogotó de Barbacena vai ser arrendado

O arrendamento inclui o direito à utilização dos prédios, instalações, móveis, utensílios e equipamentos que compõem o hotel (foto: Genilton Elias/Senac - Divulgação )

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas abre licitação para o arrendamento da área do Hotel Senac Grogotó, em Barbacena, A sessão pública está prevista para 9 de fevereiro, às 9h. A licitação aberta é destinada apenas ao hotel. A unidade educacional que funciona no local e a do Centro da cidade mantêm o funcionamento normal.





O empreendimento fica na rua Mucuri, nº 201, Bairro Caiçara. O edital com todas as informações pode ser acessado aqui





Os interessados podem participar da sessão pública encaminhando toda a documentação prevista no edital para o Senac em Minas, na Rua dos Tupinambás, nº 1.086, 7º andar, Centro, Belo Horizonte. Eles têm a opção de participar presencialmente da sessão pública.





A entidade ressalta que não há opção de compra do espaço ao final do contrato de arrendamento e que os interessados podem ir ao local para fazer uma vistoria. Inicialmente, a empresa vencedora administrará o espaço por 15 anos, a partir da assinatura do contrato. Poderão participar da licitação somente empresas do segmento hoteleiro.





“O espaço é um marco na história da região e acreditamos que essa opção vai fomentar o desenvolvimento local, gerar renda e oportunizar mais uma opção de lazer para quem visita a cidade”, comenta Antônio Gonzaga da Silva Filho, diretor regional adjunto do Senac em Minas.





Estrutura do empreendimento





O terreno tem 21.181 m², com área total edificada de 6.162,40 m², sendo uma portaria de 20m², hotel (blocos 1 e 2) de 6.107,50 m² e ofurô de 34,90 m². Localizado a apenas 180 km de Belo Horizonte, próximo de algumas cidades históricas mineiras, o hotel fica em um ponto estratégico para quem vem e vai a grandes capitais do país, como Rio de Janeiro e Brasília. São 88 apartamentos, incluindo suítes standard e luxo.





O espaço tem ainda:





saunas seca e a vapor,

duchas,

duas piscinas externas: uma infantil e outra adulta,

uma piscina interna (aquecida),

sala de ginástica,

playground,

salões de estar e de leitura,

sala de jogos,

salas de televisão,

quadra poliesportiva

área verde para pequenas caminhadas





O hotel tem também infraestrutura para receber treinamentos, congressos, palestras, reuniões, jantares ou coquetéis. O Centro de Convenções é equipado e preparado para receber eventos empresariais. São cinco salas de apoio com capacidade para até 50 pessoas em cada e salão multiuso com capacidade para até 300 pessoas (coquetel) e 200 pessoas (jantar). Há ainda um auditório com capacidade para mais de 120 pessoas.





O arrendamento inclui o direito à utilização dos prédios, instalações, móveis, utensílios e equipamentos que compõem o hotel.

*Estagiária sob supervisão