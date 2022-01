Alerta: golpistas miram beneficiários do Ipsemg pelo WhatsApp

Hospital do Ipsemg: Instituto alerta beneficiários para que fiquem atentos e usem apenas os meios oficiais de comunicação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) tem recebido notícias de que beneficiários de seguros estão recebendo mensagens, pelo WhatsApp, de pessoas se passando por funcionários do instituto.





Nas mensagens, os golpistas pedem ao beneficiário que entre em contato com um número de telefone para tratar de assunto referente ao benefício de seguros, já deferido. Eles se mostram bem informados e conhecem informações pessoais, o que tem chamado atenção dos envolvidos.





O Ipsemg informa que não entra em contato com os beneficiários por meio do WhatsApp para tratar de assuntos referentes a benefícios de seguros e não pede a nenhum beneficiário que entre em contato por telefone. Os benefícios são pagos apenas em contas bancárias do beneficiário.





Canais oficiais





Para segurança dos beneficiários, o Ipsemg tem formas de comunicação oficiais e atuais em seus canais de relacionamento. O atendimento é feito pelo telefone 155 ou presencialmente nas unidades regionais.





É possível também acessá-lo de maneira mais prática e rápida, pelo computador ou celular. Basta baixar o aplicativo do Ipsemg – disponível para iOS e Android, ou acessar o próprio portal do servidor.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já instaurou um inquérito policial para investigar os possíveis envolvidos no fato.





Caso você receba algum contato pedindo qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, registre um Boletim de Ocorrência policial.





O Ipsemg alerta todos os beneficiários para que fiquem atentos e usem apenas os meios oficiais de comunicação.

