Sargento da PM e esposa morrem em acidente na 040 em Minas; filho sobrevive

Acidente na BR-040 deixou duas vítimas e dois feridos (foto: Jonathas Medeiros/Arquivo pessoal e Corpo de Bombeiros/Divulgação) Uma tragédia matou um jovem casal na noite dessa quarta-feira (26/1) e deixou um bebê de um ano órfão. Ludmilla e Jonathas Medeiros, de 27 e 30 anos, morreram após o carro onde estavam bater de frente com outro veículo e ainda atingir um terceiro após rodar na pista. O acidente ocorreu na BR-040, na altura da cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata.

Jonathas, que era sargento da Polícia Militar mineira, perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo. O automóvel rodou e atingiu um terceiro veículo. Jonathas ficou preso às ferragens, enquanto Ludmilla, que estava no banco de trás, foi arremessada para fora do carro. O óbito do casal foi constatada ainda na rodovia.

Veículo que levava a família ficou completamente destruído após o acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Já o primo de Ludmilla, que estava ao lado do motorista, estava com lesões diversas, conforme os bombeiros, e foi socorrido. O filho do casal, de um ano, estava no banco de trás e foi salvo pela cadeirinha: teve apenas ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa de Santos Dumont.





Após o comparecimento da perícia ao local, os corpos foram entregues à Funerária Resende, de Barbacena.





