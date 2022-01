MG já registrou mais de 700 ocorrências em estradas devido às chuvas

Estado já teve 704 ocorrências devido às chuvas da primeira quinzena deste mês (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Com as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais na primeira quinzena de janeiro, rodovias que cortam todo o estado sofrem com danos de deslizamentos e buracos . Com esses problemas, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já atendeu pelo menos 704 ocorrências. Desse total, 263 já foram totalmente resolvidas, 147 foram parcialmente solucionadas e 294 aguardam solução definitiva.









Em nota, o DER-MG esclareceu que está atuando de forma ininterrupta para restaurar o tráfego das rodovias. "Em todos os casos, o DER-MG está atuando de forma ininterrupta, seja na execução dos serviços emergenciais necessários, na busca por uma solução definitiva ou no monitoramento do ponto até que seja possível restabelecer totalmente o tráfego", afirmou o órgão.

Além disso, o Departamento informou que, das 40 Regionais, Janaúba e Salinas, no Norte do estado, Jequitinhonha, na Região Nordeste, Patos de Minas, no Noroeste, Ponte Nova, na Zona da Mata, e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, estão entre as que tiveram problemas mais graves e que estão demandando mais das equipes nos trabalhos.





"Desde meados de dezembro, quando iniciou o período chuvoso, as equipes do DER-MG trabalham em regime de plantão. Temos hoje cerca de 700 pontos de ocorrências em todo o estado onde nossas equipes atuam e, juntamente com o apoio da Defesa Civil e da Polícia Militar Rodoviária, temos conseguido dar uma resposta rápida para a população. Foi de extrema importância a união do Governo e das Secretarias de Estado que conseguiram liberar, rapidamente, os recursos da ordem de R$ 113 milhões para os reparos necessários nas rodovias estaduais", comunicou o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana, por meio de nota.

Rodovias em reparação

Na MGC-354, km 153, entre Patos de Minas e Presidente Olegário, ocorreram dois rompimentos de aterro e a pista ficou interditada. Foi iniciada a construção de passagem provisória, onde as equipes ainda trabalham.





Na mesma região, no trecho que liga Carmo do Paranaíba ao distrito de Quintinos, na LMG-743, o tráfego também está interrompido, entre o km 80 e o 81. A passagem provisória para o tráfego dos veículos foi iniciada na sexta-feira (21/1).





Próximo a Ponte Nova, na Zona da Mata, cinco rodovias ficaram totalmente interditadas, mas o tráfego já foi restabelecido em todas elas. Na MG-262, km 47, entre Mariana e Ponte Nova, também na quarta-feira (19/1), o tráfego foi liberado por meio de uma passagem provisória.





No km 107 da MG-329, no trecho que liga Rio Casca - Ponte Nova, as equipes já liberaram o trânsito de veículos, restando, somente, concluir a pavimentação asfáltica. A MG-129, km 162, que faz a ligação entre Ouro Preto e Ouro Branco teve queda de barreira e rompimento de aterro e ficou interditada. Agora, o tráfego flui em meia pista e os serviços definitivos já foram iniciados.





Em Jequitinhonha, no Norte de Minas, a chuva também fez estragos. Na MG-205, km 91, do entroncamento da MG-105 (Joaíma) para Felisburgo, a água do Rio José Ferreira derrubou a cabeceira da ponte e o tráfego ficou interditado. Serviços de recuperação, de forma provisória, em um dos lados do encabeçamento da ponte para os veículos passarem em meia pista foram executados e um projeto está sendo feito para refazer o curso do rio e recuperar o acesso às duas pistas da ponte.





Já na LMG-686, km 3,2, entre Machacalis e Umburatiba, houve rompimento total da pista, devido ao alto volume de água no bueiro triplo existente no local. Através de um acesso, em meia pista, foi reestabelecido o tráfego. Os trabalhos definitivos estão em andamento e em 15 dias as duas pistas serão liberadas.

Recursos para as rodovias

O Governo do Estado, através do Plano Recupera Minas, destinará R$ 603 milhões em recursos estaduais, para a infraestrutura e suporte às pessoas e cidades afetadas pelas fortes chuvas. Deste valor, R$ 113 milhões serão destinados para a desobstrução de vias e recuperação de acessos em estradas e rodovias no estado.

Volume das chuvas

O número alto de ocorrências nas rodovias estaduais é reflexo do alto índice pluviométrico deste mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para o restante do mês em Minas indica que as chuvas tendem a ocorrer em forma de pancadas isoladas, como é típico no verão.





Inicialmente, não há indícios de configuração de outro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (responsável pelo excesso de chuva no início do mês) atuando sobre o estado.





O DER-MG orienta os motoristas que, em casos de chuvas frequentes e intensas, dirijam de forma cautelosa, com respeito à sinalização e aos limites de velocidade e evitem deslocamentos desnecessários.









*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira