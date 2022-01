Caminhão perde o controle e invade terreno de casa

Um caminhão perdeu o controle de direção e invadiu o terreno de uma casa após colidir contra outros dois caminhões e atingir um muro. A ocorrência foi em Timóteo, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (26/1).

Vítima foi conduzida ao hospital com dois cortes profundos no rosto

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão caiu de uma altura aproximada de 5 metros após perder o controle dos freios. Ao chegarem no local, os militares avistaram a vítima consciente do sexo masculino fora da cabine do veículo, de barriga para cima.