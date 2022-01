Mulher pede para usar banheiro de loja e furta par de tênis e sabonete

Equipe da PM localizou e prendeu a suspeita pouco tempo depois (foto: PMMG/Divulgação) Uma mulher de 38 anos foi presa nesta terça-feira (25/1) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, pela Polícia Militar (PM) sob suspeita de furtar um par de tênis e um sabonete líquido em estabelecimento comercial, localizado no Centro da cidade.

Antes do crime, segundo informações do registro da PM, a mulher se aproveitou da confiança de funcionária da loja e pediu para usar o banheiro.

Pouco tempo depois, saiu do banheiro com os dois objetos subtraídos escondidos e, sem levantar suspeitas, foi embora do local.

Ainda segundo informações do registro policial, instantes depois as equipes, que contaram com o auxílio de um militar de folga, conseguiram identificar, localizar e prender a mulher, bem como recuperar os objetos furtados.

Ela foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Patrocínio, juntamente com o material apreendido, para as próximas providências.