Maioria dos internados em Formiga não completou ciclo vacinal da COVID

A maioria dos pacientes internados com COVID-19 em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, não completou o esquema vacinal contra a doença. O levantamento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e divulgado nessa terça-feira (25/1).



Um dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não tomou nenhuma dose do imunizante.

Recorde

A cidade, que fica a 160 km de Belo Horizonte, bateu recorde de casos confirmados da COVID-19 e internações este ano. A taxa de ocupação da UTI subiu para 80% e o da enfermaria para 50%. Em um dia, 450 novas confirmações da doença foram registradas.



Minas Gerais registrou novo recorde de infectados em 24 horas, chegando a 36.383 mil confirmações. Em um dia, foram 62 mortes.



O crescimento exponencial é observado em Formiga desde o início do ano. O município chegou a elaborar um Plano de Ação para conter o avanço do novo coronavírus, assim como da Influenza. O número de equipes foi ampliado para atender pacientes com sintomas respiratórios.



Mesmo com a pressão nos leitos de internação, o governo ainda não divulgou novas medidas restritivas. Ele tem apostado na conscientização para ampliar a cobertura vacinal. “Já foi comprovado cientificamente que a vacinação diminui o risco da forma mais grave da doença”, afirma em nota. A imunização de crianças a partir de 5 anos foi iniciada.



Além disso, com a escalada de casos, a gestão tem reforçado os pedidos para a população evitar o afrouxamento das medidas sanitárias. “É necessário que se mantenham as medidas de segurança como o uso de máscara e a higienização das mãos”, destaca.

Cobertura

Foram aplicadas 54.010 segundas doses em Formiga desde o início da pandemia, o que representa 95,11% do público com 12 anos ou mais. Os dados integram o “vacinômetro” da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desta quarta-feira (26/1). Até o momento, 16.009 pessoas foram imunizadas com a dose reforço.

*Amanda Quintiliano especial para o EM