Polícia prende assaltantes de joalheria em Caratinga; veja vídeo

A relojoaria e joalheria fica no centro de Caratinga, em local bastante movimentado (foto: Reprodução Super Canal)

Uma relojoaria e joalheria de Caratinga, na Região do Rio Doce, sofreu o seu quinto assalto desde 2015, na manhã de terça-feira (25/1). Dois homens, com máscaras e capacetes de motociclista, entraram na loja, na Avenida Catarina Cimini e, em segundos, roubaram cordões, relógios e outras joias.





Com as imagens do assalto e seguindo pistas fornecidas por pessoas que viram os homens fugindo em direção à estrada de Pedra de Itaúna, a Polícia Militar montou uma grande operação para capturar os dois homens, e outros que deram cobertura à ação.

Os policiais militares passaram toda terça-feira perseguindo os homens, utilizando, além da força policial, imagens feitas por drones, nas rotas utilizadas pelos criminosos. No início da madrugada desta quarta-feira (26/1), os policiais conseguiram prender um homem de 32 anos, principal suspeito do assalto.

Outros quatro homens também foram presos. Dois desses homens têm 24 anos de idade. Os outros dois são adolescentes, de 15 e 16 anos, que de acordo com as investigações, são coautores do assalto.

A operação policial encontrou várias pistas no seu andamento, como um capacete, abandonado em uma lavoura de café, e que pode ter sido usado por um dos homens durante o assalto. A motocicleta usada pelos homens também foi localizada em um cafezal. Segundo informou a PM, a moto teria sido furtada em dezembro do ano passado.