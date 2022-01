Interdições na MG-030 entre BH e Nova Lima dificultam vida de motoristas

O motorista gasta pelo menos 20 minutos para vencer o trecho debaixo da Avenida Oscar Niemeyer (foto: Ivan Drummond/EM)

Nova Lima, Honório Bicalho, Rio Acima e Raposos ainda sofrem as consequências das chuvas do final de dezembro e início de janeiro. O principal acesso às cidades, a MG-030, se tornou um exercício de paciência, devido às interdições. Só até Nova Lima são três.

A situação é pior para quem sai de Belo Horizonte e segue com destino às cidades. A viagem de BH a Nova Lima, apenas 23 quilômetros, que normalmente é feita entre 25 e 30 minutos, está durando, agora, dependendo do horário, de uma hora a 1h20.

A primeira interdição acontece logo depois de o motorista deixar a BR-356. No primeiro quilômetro da MG-039, logo depois de acessar a rodovia, começa a primeira lentidão. Por causa de um deslizamento de um paredão de concreto, pouco antes da entrada do Condomínio Village Terrace, o trânsito flui em apenas uma pista. Entre as 7h e 11h, perde-se, em apenas um quilômetro, cerca de 20 minutos.

Depois de passar por esse obstáculo, vem um desvio, cerca de cinco quilômetros à frente. Logo depois de passar pela Academia Mineira de Tênis, a um quilômetro do posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os motoristas têm de passar para a pista contrária, devido a uma erosão. O trânsito, mais uma vez, é lento no local.

A partir daí, até o trevo principal de Nova Lima, não há problemas, mas quem tem de usar o segundo trevo, de acesso ao Bairro Cristais e BNH, na parte mais alta da cidade, ou que seguirá para Rio Acima, enfrebnta a pior interdição.

Alí, um desmoronamento de um barranco, quase que totalmente retirado, torna o trânsito lento com apenas uma pista liberada. Isso faz com que o tráfico seja alternado. Hora é liberado no sentido Rio Acima, hora para Belo Horizonte. Essa interdição demora cerca de 20 minutos, também.

Sofrimento

Rafael Rodrigues, de 38 anos, administrador de empresas, conta que o retorno para casa se tornou um martírio. “Saio do serviço às 18h. Trabalho no Bairro União, em Belo Horizonte. Primeiro, tenho de enfrentar o trânsito de BH, pois corto pelo Bairro Sagrada Família, Floresta, para chegar à Contorno e finalmente chegar à Nossa Senhora do Carmo e o acesso a Nova Lima. O volume de veículos é muito grande nesse horário e por causa dessas interdições, só consigo chegar em casa às 21h.”

Para facilitar, em vez de usar o trevo de seu bairro, que é acima do trevo principal, ele está sendo obrigado a cortar por dentro da cidade.



O mesmo problema enfrenta o vendedor Edivaldo Flores, de 42. “Estou, inclusive conversando na minha empresa, para poder sair mais cedo, mesmo que comece a trabalhar de madrugada, pois retornar para Nova Lima depois das 18h se tornou um martírio. Gasta-se de duas a três horas, pois a gente fica parado debaixo do viaduto da Alameda Oscar Niemeyer, logo no início. É muito desgastante.”

A reportagem aguarda retorno da Prefeitura de Nova Lima sobre a estimativa de liberação total dos trechos.

A resposta da Prefeitura

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Lima informa que para garantir a segurança de quem trafega pela rodovia MG-030, alguns pontos tiveram que ser isolados.

Na altura do Vila Castela (sentido BH - Nova Lima), o trânsito está funcionando em uma pista, pois houve um deslocamento de uma encosta e da contenção existente no local.

O Governo Municipal diz que mantém tratativas com a empresa responsável pela estrutura para que a recuperação seja providenciada.

Já o trecho próximo ao Ville de Montagne, de responsabilidade do DER/MG, será recuperado pelo órgão estadual por meio de um convênio que foi firmado com o município.

Com relação ao trecho compreendido entre o trevo do trator, que é o principal acesso à cidade, e o trevo do Bairro Cristais, o trânsito opera em sistema de pare e siga, em função das obras de duplicação da rodovia, previstas para serem concluídas este ano.