Veja onde estão os mais de 100 pontos de interdições em estradas mineiras

Estradas mineira colecionam interdições devido a buracos e deslizamentos causando transtornos aos motoristas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 17/01/2022) Diversas estradas mineiras seguem interditadas e sem previsão para liberação da pista, após as fortes chuvas que atingiram o estado no início do mês. Segundo balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Minas ainda contabiliza 102 pontos de interdição total ou parcial, nas MGs e BRs que cortam todo o estado, na manhã desta terça-feira (25/1).









Confira alguns dos principais trechos das rodoviais federais interditadas:





- BR-116/MG: km 390, próximo ao Córrego do Chonin em Governador Valadares, está interditado parcialmente.





- BR-251/MG: km 335, próximo a cidade de Salinas, está interditado parcialmente devido ao deslizamento de rochas para a rodovia.





- BR-251/MG: o km 338, próximo a Salinas, está parcialmente interditado devido a erosões na margem direita da rodovia.





- BR-251/MG: km 348 está parcialmente interditado no entroncamento com a MG-307, na cidade de Grão Mogol, devido ao deslizamento de talude.





- BR-251/MG: km 504 está totalmente interditado no trevo de acesso a Janaúba.





- BR-262/MG: no km 175, em São Domingos do Prata, o tráfego está parcialmente interditado devido à erosão na pista.





- BR-265/MG: km 350, próximo ao acesso à rodoviária de Lavras, está parcialmente interditado devido a erosão na margem direita da via. O tráfego ocorre em meia pista.





- BR-354/MG: do km 382 ao km 405, em Serra da Saudade, o tráfego está parcialmente bloqueado devido à queda de barreiras.





- BR-354/MG: o km 526, próximo ao município de Formiga, está parcialmente interditado devido a erosão na rodovia. O tráfego de veículos ocorre em meia pista.





- BR-356/MG: kms 45, 47 e 48 estão parcialmente interditados na Serra de Itabirito.





- BR-356/MG: kms 51, 52, 53, 54, 55 e 59 estão parcialmente interditados próximo ao município de Itabirito .





- BR-356/MG: o km 57 está totalmente bloqueado próximo ao município de Itabirito. O DNIT orienta que os usuários utilizem o desvio por dentro do município.





- BR-356/MG: kms 86, 88, 89, 90, 93, 97, em Ouro Preto, estão parcialmente interditados devido ao deslizamento de encostas.





- BR-381/MG: o km 321 está totalmente interditado entre os municípios Nova Era e Antônio Dias. O DNIT orienta que os condutores utilizem o desvio para veículos leves e pesados. Saindo de Ipatinga: passe pelos municípios de Belo Oriente, Guanhães e Itabira.





- BR-365/MG: km 370 e km 372 parcialmente interditado próximo a curva dos Moreiras devido a erosão do lado direito da rodovia.





- BR-367/MG: o km 185, em Itaobim, está interditado parcialmente devido a queda de barreiras no local.





- BR-367/MG: km 336 ao km 456 parcialmente interditados devido a erosões no segmento. O tráfego de veículos ocorre em meia pista.





- BR-474/MG: no km 124, entre São João do Jacutinga e Santo Antônio do Manhuaçu, o tráfego ocorre em meia pista devido a queda de barreiras provocada pelas chuvas. O DNIT orienta que os usuários utilizem o desvio pela MG-111, Manhuaçu até Ipanema.





- BR-356/MG: o km 44 está parcialmente interditado próximo a Serra de Itabirito. O DNIT orienta que os usuários utilizem a rota alternativa no sentido BH-Ipatinga (e vice-versa).









*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria