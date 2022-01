Saiba como buscar documentos após suspensão de atividades na UAI Praça Sete

A Seplag-MG orienta os cidadãos a comparecerem na unidade somente após confirmação da entrega emergencial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/04/2020)



Até que a limpeza seja concluída, documentos de carteira de identidade e CNH que foram emitidos antes da suspensão, em casos de urgência comprovada, poderão ser retirados no local nesta terça (25/1) e quarta-feira (26/1), apenas com agendamento prévio. Os cidadãos que tinham agendado ou emitido documentos, como CNH e carteira de identidade, foram pegos de surpresa com a suspensão das atividades da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete nessa segunda-feira (24/1). Devido a pandemia, o local passa por um processo de desinfecção, com previsão de retorno para próxima terça-feira (1°/2).Até que a limpeza seja concluída, documentos de carteira de identidade e CNH que foram emitidos antes da suspensão, em casos de urgência comprovada, poderão ser retirados no local nesta terça (25/1) e quarta-feira (26/1), apenas com agendamento prévio.









Todos os horários que estavam agendados e foram suspensos na unidade da Praça Sete foram comunicados pela equipe por telefone e também por e-mail. Além disso, há cartazes informativos fixados na porta da unidade com as orientações para a entrega emergencial dos documentos de identidade e CNH.





Passaporte





Em relação aos passaportes, a entrega é de responsabilidade da Polícia Federal, órgão emissor do documento, que possui fluxos próprios de comunicação com o cidadão para a retirada.





Unidades Abertas





Até o momento, a UAI Praça Sete é a única com as atividades suspensas. Durante este período, a unidade do Barreiro e Venda Nova estão funcionando normalmente para atendimento ao cidadão, mediante agendamento prévio. Para realizar o agendamento gratuito, basta acessar o portal oficial do governo de Minas , ou pelo aplicativo MG App Cidadão.





Canais digitais





Diversos serviços prestados nas UAIs também estão disponíveis em formato virtual no Portal MG e no aplicativo MG App.





De acordo com as informações do estado, medidas necessárias estão sendo tomadas para que a unidade seja reaberta o mais rápido possível.





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria