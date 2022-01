Barreiras que controlam tráfego pesado na BR-381 terão fiscalização noturna

Os motoristas de veículos pesados serão parados e orientados a não trafegar na área urbana de Timóteo (foto: Prefeitura de Timóteo Divulgação)

Uma série de ações de fiscalização noturna, nas barreiras instaladas nas entradas e saída de Timóteo, vai tentar pôr fim ao tráfego de carretas e veículos pesados dentro da cidade. A decisão foi anunciada pela Prefeitura nesta segunda-feira (24/1). Uma série de ações de fiscalização noturna, nas barreiras instaladas nas entradas e saída de Timóteo, vai tentar pôr fim ao tráfego de carretas e veículos pesados dentro da cidade. A decisão foi anunciada pela Prefeitura nesta segunda-feira (24/1).

Mesmo sabendo das restrições, motoristas estão trafegando à noite para burlar a fiscalização. A partir das 20h, serão montadas vigilância nessas barreiras com o apoio da PM.





A Subsecretaria Municipal de Mobilidade Urbana, ligada à Secretaria Municipal de Obras, vai realizar as fiscalizações, sempre à noite, com o apoio da Polícia Militar.





Com a interdição do trecho da BR-381, no km 321, em Nova Era, Timóteo colocou barreiras nos acessos à cidade para evitar novos danos às já castigadas vias públicas, reflexo das fortes chuvas.



A fiscalização





Ao serem parados, os motoristas terão que apresentar documento pessoal e do veículo, além da nota fiscal da carga transportada. Todos os motoristas de carretas e veículos pesados e as empresas transportadoras, serão notificados sobre as restrições de trânsito.









"Estamos desenvolvendo uma operação interna com barreiras no acesso à cidade para evitar o tráfego pesado dentro da cidade. Vimos a necessidade de ampliar o horário de fiscalização depois das 20h, proibindo o acesso de carretas dentro de Timóteo", disse o subsecretário municipal de Mobilidade Urbana, Jorge José Ulhôa.





A recomendação da PRF é de que os motoristas usem rotas alternativas: para quem está no Vale do Aço em sentido a Belo Horizonte o caminho é por Caratinga (BR-116), Realeza (BR-262), João Monlevade, BH. A mesma rota vale para quem está saindo de BH em direção ao Vale do Aço.