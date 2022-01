TransOeste: 'Salário atrasa todo mês há mais de um ano', dizem motoristas

Passageiros perdem trabalho em BH com greve de motoristas sem salário

Segundo os trabalhadores, este mês, a concessionária propôs o pagamento do salário em duas parcelas, mas só quitou uma. Atrasos nos ordenados e outros benefícios seriam frequentes desde o início da pandemia.

"O salário atrasa mais de um mês há mais de um ano. As férias também não são pagas. Tem motorista que entrou de férias, já está voltando e ainda não recebeu nada, nem salário, nem férias. A situação está insustentável", relata um condutor, que preferiu não se identificar.

'Enquanto isso, as nossas contas não esperam. Chegamos ao nosso limite", comentou outro funcionário, também sob condição de anonimato.

O movimento é apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH). O presidente da entidade diz que os grevistas chegaram a ser abordados por funcionários do RH da TransOeste, que propuseram a quitaçao dos salários de apenas alguns trabalhadores.

"Uma minoria até chegou a receber, mas o movimento está mantido até que haja a regularização desta situação absurda para todos", afirma Fábio Whashington Caldeira, membro da diretoria do STTR-BH.

Procurada pelo, a administração da TransOeste não se manifestou. No dia 13 de janeiro, ocasião em que 88 ônibus da viação também deixaram de circular , a empresa alegou dificuldades financeiras causadas pelo aumento do preço do óleo diesel e pela redução de passageiros.