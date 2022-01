PM apura tapa dado por policial em colega durante treinamento da Rotam

Vídeo nas redes sociais mostra homem fardado desferindo o tapa no rosto de outro agente da PM (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) instaurou, neste domingo (23/1), inquérito para apurar as circunstâncias de um tapa no rosto de um agente. O golpe foi dado por outro integrante da corporação.O caso aconteceu durante um treinamento do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam). Os militares identificados na gravação foram afastados de atividades relacionadas aos cursos policiais.



Nas imagens da agressão, que passaram a circular nas redes sociais na noite de hoje, há diversos homens fardados e enfileirados. No canto, outro aparece com uniforme da Rotam. Um dos fardados se posiciona de frente para a fila e, então, ataca a face de um dos participantes da aula.



Depois do tapa, o autor do golpe deixa a cena; o rapaz que recebeu a agressão cai e fica no chão por alguns instantes. A PMMG informou ter tomado conhecimento da situação neste domingo. Não se sabe quando o caso ocorreu.

Nota da PMMG sobre o tapa dado a um agente