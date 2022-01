Ibama vistoria complexo da Mina de Pau Branco

Equipe do Ibama inspeciona ações emergenciais adotadas pela Vallourec na Mina de Pau Branco (foto: IBAMA/ Divulgação)

Integrantes da equipe técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram, nessa quinta-feira (20/1), uma vistoria no complexo da Mina de Pau Branco, da Vallourec, onde ocorreu acidente ambiental em 8 de janeiro de 2022, ocasionando o transbordamento de lama que interditou a BR-040. As informações sobre a inspeção foram divulgadas nesta sexta (21/1)





A equipe do Ibama observou as ações emergenciais que estão sendo adotadas pela empresa para retomar a segurança do barramento e remediação dos danos ambientais ocasionados pelo acidente.Também foram levantadas eventuais consequências de uma ruptura da barragem, o que afetaria a rodovia, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) do Ibama e o clube recreativo da associação dos servidores.Além disso, foram discutidas as possíveis medidas preventivas e mitigadoras que devem ser adotadas para se evitar novos acidentes e respectivos danos ambientais.A partir das informações colhidas na vistoria, o Ibama se reunirá com a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é responsável pelo licenciamento ambiental do complexo e pelo atendimento da emergência ambiental.A Vallourec confirmou, por meio de nota, que recebeu ontem (20/01), na Mina Pau Branco, a visita de representantes do Ibama."Desde o primeiro momento, a empresa adotou postura plenamente colaborativa e de total transparência e abertura com as autoridades públicas, que estão cientes e podem acompanhar as ações realizadas no local", informou a mineradora.Segundo a Vallourec, o acidente teria sido causado pelo escorregamento de parte do dique de contenção de água - o que ocasionou "o galgamento de lama pelo maciço da barragem, sem comprometer a estrutura".