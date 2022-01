Idosa atingida por empilhadeira em supermercado vai receber R$ 15 mil

Idosa deverá ser indenizada por danos morais e por danos materiais (foto: Divulgação)

Uma idosa de 85 anos que foi atingida por uma empilhadeira dentro de um supermercado da rededeverá ser indenizada em R$ 15 mil por danos morais e R$ 740,80 por danos materiais. A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora.

A senhora foi ao local com a filha fazer compras quando teve o pé atingido pelo equipamento. No hospital, ficou constatado que ela fraturou o pé esquerdo, além de ter escoriação e luxação. A vítima disse que os funcionários do supermercado lhe ofereceram somente água e gelo.

A idosa ainda alegou que o ferimento infeccionou, que passou mais de dois meses acamada e teve que passar por cirurgias. Ela disse à Justiça que, apesar da idade, era independente, mas teve a rotina alterada e a recuperação tem sido árdua. Sem a assistência da empresa, solicitou o pagamento de danos morais e materiais.

De acordo com o Mart Minas, a empilhadeira não estava em movimento e o local onde se encontrava estava sinalizado e isolado, mas a cliente ignorou o fato. A colisão ocorreu por culpa da idosa, segundo o supermercado.

A juíza responsável pelo caso considerou que a idosa apresentou provas consistentes para evidenciar a responsabilidade do Mart Minas. O supermercado recorreu, mas não conseguiu reverter o resultado.

Com informações do TJMG