Governo de Minas leiloa avião e 14 veículos apreendidos de criminosos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realiza, na próxima terça-feira (25/1), o primeiro leilão on-line do ano de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes. Ao todo, 15 veículos, entre carros, caminhões e até uma aeronave, serão leiloados.

Aeronave de pequeno porte também está à venda no leilão

Os lances já podem ser feitos no site e todos os modelos contém fotos, mas para quem tiver interesse em fazer uma visitação presencial, poderá comparecer nos endereços indicados para cada lote ou no pátio do Leiloeiro Público Oficial, na segunda-feira (24/1), das 8h às 11h e das 13h às 16h.