Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira (18/1) na Via Expressa de Betim, na Grande BH.

Três pessoas que estavam no carro ficaram feridas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h20 no trecho entre o Hospital Mater Dei e o Bairro Tropical, em Contagem. O poste ficou atravessado na via.

Poste ficou atravessado na via



Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Os feridos são três homens e, segundo os bombeiros, todos precisam de atendimento médico.

Ainda não há detalhes sobre as causas da batida

De acordo com a Transcon, empresa responsável pelo trânsito de Contagem, o acidente também causa retenções no município no sentido São Paulo. A recomendação é buscar rotas alternativas.