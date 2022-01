Homem mostra pênis para passageira de ônibus e acaba preso em Betim

Caso aconteceu dentro de linha de ônibus em Betim (foto: PMMG)

Um homem de 41 anos foi preso novamente por cometer crimes sexuais. Desta vez, ele foi detido por importunação sexual e lesão corporal na tarde desta segunda-feira (17/), em Betim, na Grande BH. O indivíduo estava no coletivo da linha 307 B (Sapucais/Metrô - Via São Luiz), quando mostrou o pênis para uma passageira e ainda jogou spray de pimenta no interior do veículo para tentar fugir.

O crime aconteceu nas proximidades da Rua Pará, no Bairro Granja Verde. O criminosostentou fugir após perceber que seria denunciado, mas os próprios ocupantes do ônibus correram atrás dele e entraram em luta corporal. Os militares estavam próximos e impediram que algo pior ocorresse.

O agressor foi socorrido com suspeita de fratura nas costelas e traumatismo craniano para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bairro Terezópolis. Consta na polícia que ele já foi preso por ter tentado instigar uma criança a praticar ato libidinoso.