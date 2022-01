Arcos decreta novo toque de recolher após recorde diário de COVID-19

Uso de máscara continua obrigatório em espaços públicos de Arcos (foto: Divulgação/Site Prefeitura de Arcos) Com recorde diário de novos casos de COVID-19, a prefeitura de Arcos, no Centro-Oeste de Minas, decretou toque de recolher. Desde o domingo (16/1), está obrigatório o recolhimento domiciliar entre 00h30 e 5h.



Apenas o acesso a serviços essenciais, quando comprovada a necessidade e urgência, está permitido neste horário.



A Feira do Produtor, realizada sempre às quartas-feiras, está suspensa.



O uso de máscara continua obrigatório em locais abertos e fechados, público e privados, incluindo transporte coletivo. Os estabelecimentos comerciais devem garantir o uso do equipamento de proteção no interior, assim como fornecer álcool gel.

Recorde

A decisão foi tomada após a cidade ter recorde de confirmações de COVID-19 na quinta-feira (13/1). Foram 112 novos casos em um único dia, o maior desde o início da pandemia.



No dia seguinte, a cidade registrou novos 69 testes positivos. Já nesta segunda-feira (17/1), considerando a soma do final de semana, são mais 146 pessoas diagnosticadas com a doença.



O município contabiliza, desde o início da pandemia, 7.102 casos do novo coronavírus e 162 vidas perdidas.

Vacina

Com cerca de 40,6 mil habitantes, 32.909 pessoas receberam as duas doses da vacina contra a COVID-19, outras 9.617 doses de reforço foram aplicadas, conforme balanço desta segunda-feira (17/1).