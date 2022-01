Desvio de cratera na BR-381 deve ficar pronto nesta segunda (17), diz Dnit

Interditada há dois dias, BR-381, em Nova Era, deve ter desvio concluído nesta segunda-feira (foto: Redes sociais)

Um desvio alternativo com previsão de conclusão nesta segunda-feira (17/1) deverá dar alívio ao motorista que encara BR-381. Um trecho da rodovia, na altura de Nova Era, na Região Central de Minas, está interditado desde sexta-feira (14/1). após um um deslizamento de terra de um morro, o que provocou afundamento no asfalto, fenômeno conhecido por “cisalhamento de talude”.A previsão de conclusão do caminho alternativo é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que realiza obras desde sábado (15/1) no local, no KM 321 da rodovia.

São cerca de 100 metros de pista destruída, com rachaduras e deslizamentos, o que provocou uma interdição por três quilômetros. O que provocou o desastre foi o grande volume de água, a saturação do solo e o deslocamento da massa de terra.

A BR-381 é a principal ligação de Minas Gerais com Bahia e Espírito Santo. Nos últimos dois dias, os motoristas que trafegam na rodovia estão obrigados a fazer desvios, que chegam a aumentar a viagem, às vezes, em 70 quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Dnit informaram que o desvio será utilizado apenas por veículos de passeio. Caminhões de carga e ônibus deverão seguir utilizando os desvios de estradas nas proximidades.