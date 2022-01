Homem morre baleado enquanto tomava cerveja com amigo em BH

Vítima e amigo estavam em esquina quando foram abordados (foto: Reprodução/Google Street View)

A guerra do tráfico de drogas é responsável por mais uma morte em Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada neste domingo (16/1) na esquina da Avenida Joaquim Oliveira com a Rua Elson Costa, no Bairro Novo das Indústrias, onde um homem de 26 anos foi assassinado a tiros, pelo garupeiro de uma motocicleta. A vítima levou oito tiros.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava tomando cerveja com um amigo, quando surgiu a motocicleta parou em frente a eles. O garupeiro, que estava de jaqueta azul e capacete preto, apontou uma arma e efetuou os disparos. Em seguida, fugiram, em alta velocidade.

O amigo da vítima contou que, assustado, saiu correndo do local. Ele não foi alvejado.

Dois parentes da vítima, que estiveram no local, o avô e uma prima contaram aos policiais que o homem estava desempregado há quase um ano e que tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares confirmaram que a vítima tinha diversas passagens pela polícia, por uso de drogas, tráfico e roubos. os autores do crime não foram localizados. O caso foi encerrado na 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro.