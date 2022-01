Corpo de mulher é encontrado no Rio das Velhas, em Lagoa Santa

Buscas feita pelos bombeiros no Rio das Velhas (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

O corpo de uma mulher foi encontrado no início da tarde deste domingo (16/1) no Rio das Velhas, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, no fim da manhã, uma pessoa que trabalhava em uma drenagem às margens do rio, próximo à MG-010, entre a divisa do município com Lagoa Santa, visualizou a corpo e informou o Corpo de Bombeiros.Segundo a corporação, houve três chamados na corporação de pessoas que relataram ter visualizado um corpo boiando no Rio das Velhas. Diante das informações, os militares se empenharam na procura ao longo do rio entre Lagoa Santa, Jaboticatubas e Baldim.O corpo foi encontrado no início da tarde entre Lagoa Santa e Baldim.A vítima ainda não foi identificada. A perícia da Polícia Civil e rabecão foram acionados para o local.