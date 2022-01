Paciente fica mais de 6 horas à espera de atendimento na UPA Leste

Na foto, Doralice Cristina Silva Tome, deitada no chao com muita dores no corpo teve que aguardar para ser atendida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A dificuldade de quem precisa dos serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Belo Horizonte continua.





Pacientes com sintomas gripais seguem aguardando por horas na fila do atendimento.









Ela relata que chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, no Bairro Vera Cruz, às 9h e conseguiu atendimento às 15h30.





A auxiliar veterinária disse que nem mesmo tentou se sentar porque estava receosa por conta do número de pessoas que encheram a parte interna da UPA. "Eu não queria ficar lá dentro, preferi ficar do lado de fora. Se eu não estiver com COVID, poderia acabar pegando se ficasse muito perto", disse.





UPA Leste regiao do bairro Vera Cruz, esta superlotada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Doralice procurou a unidade de saúde com dores musculares, febre, tosse e falta de ar. Os sintomas começaram nessa sexta-feira. Ela conta que a suspeita do médico é de gripe, influenza ou COVID.





Doralice contou que percebeu que pessoas ao seu redor estavam com sintomas parecidos. ''Até mesmo crianças'', lamentou. ''Está demorando muito para atender. Mas o médico me tratou super bem", pontuou.



O que diz a PBH