Criança de 5 anos cai de 3º andar e é salva por varal em Minas

Criança foi levada para o Hospital Regional sem fraturas (foto: Divulgação/Fhemig)

Uma criança de 5 anos foi salva por um varal depois de cair do 3º andar de um prédio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite dessa quinta-feira (13/1). A mãe estava em casa, mas trabalhava no momento do acidente. O pai se arrumava para o trabalho.Vizinhos viram a criança ainda na janela do prédio, mas, mesmo com o pedido de ajuda, não houve tempo de evitar a queda. A sorte da criança é que o tombo foi amortecido pelo varal que estava abaixo da janela. As cordas arrebentaram com o peso do garoto.