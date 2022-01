Diretor da UPA em Passos pede exoneração e agrava crise na saúde

Diretor clínico da UPA em Passos pediu exoneração do cargo, que será preenchido na semana que vem apenas (foto: Acervo EM)

O diretor da Unidade de Pronto Atendimento de Passos, no Sul de Minas, o médico Flávio Ferreira, pediu exoneração de seu cargo nesta quinta-feira (13/1), e aprofundou a crise na saúde que o município encara. O motivo foi incompatibilidade com a secretária de Saúde, Vanessa Cristina Silva Freire. A decisão veio após ele alertar a secretária que não teria médico no plantão noturno nesta sexta-feira (14/1) porque os profissonais da testaram positivo para COVID. Ao solicitar, em critério de emergência, a realização de uma força-tarefa, a secretária respondeu afirmando que a responsabilidade da escala era dele.





“Esse tom de conversa me pegou de surpresa, porque era a minha última tentativa de contato para tentarmos sanar a situação. Eu já havia pedido há algum tempo para aumentar os horários dos Postos de Saúde da Famíia (PSF), aumentar o atendimento no Centro COVID, para que a UPA exercesse apenas o papel que lhe cabe, urgência e emergência. Os médicos da UPA não suportam mais o encaminhamento descabido de pacientes testados positivos nos PSFs por falta de médicos ou por ter algum profissional médico acima de 60 anos que não atende pacientes com COVID mais. Solicitei a todos médicos aptos (com contrato vigente) a darem plantão, mas todos teriam seus compromissos e não poderiam ajudar. Como não se produz médico do dia para a noite, e por falta de médicos pelo afastamentos de profissionais pela própria patologia, e não contando com o apoio da secretária, solicitei minha exoneração. Impossível trabalhar desta maneira", disse Flávio Ferreira, que estava no posto desde fevereiro de 2021.

Outro lado A secretária de Saúde, Vanessa Freire, disse que todas as reivindicações da unidade foram atendidas, pois a saúde é complexa e tem áreas distintas. “Sempre fui solícita, fizemos credenciamento, reforma no telhado, vigilantes na portaria, compra de medicamentos necessários para atendimento, quantidade de médicos e equipe de enfermagem”, disse.



“Já estava fazendo todas as alterações e modificações para aumentar o atendimento para população. Estamos num momento difícil, e ninguém imaginaria que os casos iriam aumentar nesse proporção e rapidez”, disse a secretária.



Vanessa disse que fez chamamento de médicos para atender em quatro unidades estratégicas com horário noturno. Ela também afirmou que neste sábado (15/1) e domingo (16/1), o Centro COVID-19 no Bairro Coimbras vai funcionar, com 100 senhas para atendimento exclusivamente COVID-19.



Por meio de nota, o prefeito Diego Oliveira lamentou o pedido de exoneração e agradeceu o seu trabalho frente à UPA. Ele ainda minimizou a crise causada pela COVID no município. “No Brasil inteiro o problema existe, então não é só o caso de Passos. Eu aceitei o pedido de exoneração do doutor Flávio. Na reunião de hoje não chegamos a um consenso em torno de um nome para substituí-lo e faremos isso na semana que vem”, disse ao fim de uma reunião técnica à tarde.