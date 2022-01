Unidade da UEMG em Passos, no Sul de Minas, registra surto de COVID

Foram registrou 13 casos confirmados de COVID-19 entre os servidores administrativos (foto: Acervo UEMG Passos)

A unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Passos, no Sul de Minas, vive um surto de COVID-19. Até esta quinta-feira, (13/01) foram 13 casos confirmados entre os servidores administrativos. Entre os funcionários terceirizados, são 11 casos positivos e seis casos de pessoas com suspeita de infecção. Todos os funcionários estão de licença médica, inclusive os com suspeita de infecção.





Foram disponibilizados testes para todos os funcionários que tiveram relação com infectados. O funcionamento da unidade tem ocorrido de modo presencial desde o dia 3 de janeiro.



“A orientação prevê que, caso apresente sintomas característicos da COVID-19, o servidor deverá comunicar imediatamente o fato à chefia imediata. Os afastamentos de servidores em razão de sintomas de COVID-19 serão realizados por meio de licença para tratamento de saúde”.



O funcionamento das Unidades Acadêmicas da UEMG, segue a nota oficial, é de responsabilidade da direção local, que leva em consideração a situação da pandemia no município e as decisões das autoridades locais. A UEMG acompanha as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19.



“Em relação às medidas de prevenção à COVID-19, o governo de Minas informa que monitora todos os casos de suspeita e confirmação nas repartições estaduais. As medidas sanitárias de prevenção ao contágio da doença seguem sendo obrigatórias em todos os órgãos, como a constante higienização das mãos e a utilização de máscaras de proteção de forma correta, cobrindo a boca e o nariz, em todos os espaços públicos, sejam eles abertos ou fechados. Essas ações são constantemente divulgadas aos servidores, visando impedir a propagação da COVID-19 e com o intuito de zelar pela segurança e saúde de todos os funcionários”, finaliza a nota.