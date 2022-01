COVID-19: Passos muda local de sorteio da campanha de Natal

Consumidores que compraram no comércio local estão concorrendo a prêmios, só que torcida será em casa (foto: Jésus Luiz Lemos/Divulgação)

Por causa do avanço dos casos de COVID-19 e Influenza em Passos, o sorteio da campanha “Natal Turbinado ACIP 2021”, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Passos (Acip) será realizado no próximo dia 13 de janeiro, a partir das 14h, no Espaço Odilon Ferreira da Silva - Auditório da entidade.



O evento, que inicialmente estava previsto para acontecer na Praça Geraldo da Silva Maia (Rosário), será transmitido ao vivo pelas redes sociais e terá limitação de público no local.



“Quando lançamos a campanha os números da doença estavam em queda e avançando positivamente. Tínhamos a intenção de fazer um evento aberto ao público e com música ao vivo, para dar uma atração a mais à nossa cidade. Mas, infelizmente, com o surgimento dessa nova variante e estes novos casos, achamos por bem que ainda não é o momento e resolvemos recuar. Até pelo contrário, o momento é de se conscientizar e intensificar as medidas de prevenção, seguindo todos os protocolos sanitários”, frisou o presidente da Acip, Renato Mohallem.



O presidente da associação reiterou que, mesmo no auditório da Acip, o sorteio será realizado com limitação de público e cumprindo todos os protocolos e toda segurança, como foi feito nos últimos dois anos, sendo transmitido ao vivo para que todos possam acompanhar com transparência ao sorteio.



O Natal Turbinado Acip 2021 teve início em 15 de outubro do ano passado e termina no dia 13 de janeiro com o sorteio.



Serão sorteadas seis motocicletas marca Honda, modelo POP 110i City Street, ano/modelo 2021/2021, zero quilômetro, com todos os documentos pagos, entre os consumidores que compraram no comércio local e preencheram o cupom. Cada vendedor que tiver seu nome preenchido nos cupons sorteados também será premiados pela Acip.



São cerca de 400 lojas associadas participantes, que não pagaram nenhum centavo a mais para participar da promoção. Todos os custos foram pagos integralmente com recursos próprios da Acip.



Para que ninguém perca a chance de concorrer, as urnas com os cupons preenchidos deverão ser deixadas pelos lojistas associados, impreterivelmente até as 17h do dia 12, véspera do sorteio, no escritório da Acip.



NÚMEROS DA COVID-19



De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, Passos tem 12.976 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia e 322 mortes confirmadas pelo vírus.



A Santa Casa de Misericórdia de Passos confirmou, agora à tarde, 13 pacientes internados com COVID, sendo 10 na enfermaria COVID e 3 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A procedência dos infectados na casa de saúde é Passos (9), Fortaleza de Minas (1), Nova Resende (1) , Itaú de Minas e São João Batista do Glória (1).