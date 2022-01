Veja onde vacinar as crianças neste sábado (15/1) em BH

Frasco de vacina das crianças de 11 a 5 anos tem a tampa laranja (foto: Paul Hennessy / SOPA Images/Sipa USA) A partir deste sábado (15/1), Belo Horizonte começa a vacinação de crianças de 11 a 5 anos contra a COVID-19. Os primeiros a receber o imunizante da Pfizer são os pequenos com alguma comorbidade, deficiência permanente ou que são indígenas e quilombolas.

A aplicação das doses em BH será feita exclusivamente nos centros de saúde. Porém, futuramente, a prefeitura vai colocar pontos de vacinação em escolas municipais, a fim de garantir que as crianças não fiquem em contato com pacientes que apresentem sintomas respiratórios ou suspeita de COVID-19.

As crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja feito por outra pessoa, é necessário apresentar o termo de autorização de para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis. Clique AQUI para visualizar o termo.





Para as crianças com comorbidades, é necessário apresentar um comprovante da condição, podendo ser utilizado:

Laudos Declarações Prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

Para conferir a lista de comorbidades descritas pelo Ministério da Saúde, clique AQUI

A vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos tem uma formulação diferente e uma dose menor que a dos adultos e adolescentes, com apenas 10 microgramas (0,2 ml) do imunizante. Segundo a Anvisa, a tampa do frasco da vacina é da cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos responsáveis que levarão as crianças para serem vacinadas.

Veja todos os locais de vacinação deste sábado (15/1)

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bonsucesso Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias Rua José Gonçalves, 375 Barreiro

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar Rua Eridano, 540 Miramar

Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino - Túnel de Ibirité Rua Waldir César Branquinho, 111, Tunel Ibirité

Centro de Saúde Mangueiras Rua Chafariz, 4 Independência

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários Rua David Fonseca, 1.396 Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água Rua São Pedro da Aldeia, 55 Pilar

Centro de Saúde Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 Regina

Centro de Saúde Vila Cemig Rua Coletivo, 68 Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho Rua Otaviano de Carvalho, 174 Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal Rua Bela Vista, 30 Vila Cafezal

Centro de Saúde Menino Jesus Rua Congonhas, 692 Santo Antônio

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima Rua Corinto, 450 Serra

Centro de Saúde Padre Tarcísio Rua Coronel Jorge Davis, 500 São Lucas

Centro de Saúde Santa Lúcia Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 Serra

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia Rua Cristina, 961 São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz Rua General Osório , 959 Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Mariano de Abreu Rua Fernão Dias, 220 Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes Avenida Petrolina, 869/871 Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso Avenida Mem de Sá, 1.001 Paraíso

Centro de Saúde São Geraldo Avenida Itaituba, 318 São Geraldo

Centro de Saúde Taquaril Rua Desembargador Bráulio, 2.200 Taquaril

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins Rua Panema, 275 Concórdia

Centro de Saúde Cidade Ozanan Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 Ipiranga

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo Rua Serra do Cipó, 170 Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Goiânia Rua Pomba, 677 Goiânia

Centro de Saúde Nazaré Rua Cruz de Malta, 73 Nazaré

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 Palmares

Centro de Saúde São Gabriel Rua Ilha de Malta, 353 São Gabriel

Centro de Saúde São Marcos Rua Paulista , 571, Fernão Dias

Centro de Saúde São Paulo Rua Aiuruoca, 455 São Paulo

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Califórnia Rua dos Violões, 570, Conjunto Califórnia

Centro de Saúde Coqueiros Rua Eneida, 1583 Coqueiros

Centro de Saúde Ermelinda Rua Paes de Abreu, 114 Ermelinda

Centro de Saúde Jardim Montanhês Rua Leopoldo Pereira, 407 Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro Rua Frei Luiz de Souza, 292 João Pinheiro

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes Rua Mendes de Oliveira, 325 B Pedreira Prado Lopes

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins Rua Rutilo, 96 Pindorama

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre Rua Osório Duque Estrada 491 Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Guarani Rua Pacaembu, 160 Guarani

Centro de Saúde Heliópolis Rua dos Beneditinos, 120 Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline II Rua João Pereira Lima, 50 Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade

Centro de Saúde Jardim Guanabara Rua Fanny Martins Barros, 71 Jardim Guanabara

Centro de Saúde Novo Aarão Reis Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 Novo Aarão Reis

Centro de Saúde Providência Rua São Sebastião, 30 Providência

Centro de Saúde Tupi Rua Ari Barroso 150 Tupi

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Betânia Rua Canoas, 678 Betânia

Centro de Saúde Cabana Rua Centro Social, 536 Cabana

Centro de Saúde Camargos Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) Camargos

Centro de Saúde Palmeiras Av. Dom João VI 1.821 Palmeiras

Centro de Saúde Salgado Filho Rua Campina Verde, 375 Salgado Filho

Centro de Saúde São Jorge Rua Oscar Trompowsky, 1.698 Nova Granada Centro de Saúde Ventosa Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782 Jardim America

Centro de Saúde Vila Leonina Praça do Ensino, 240 Alpes

Centro de Saúde Vista Alegre Rua Sêneca, 9 Nova Cintra

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Av. Clóvis Salgado, 710 Bandeirantes

Centro de Saúde Jardim Alvorada Rua Engenho do Sol, 580 Engenho Nogueira

Centro de Saúde Ouro Preto Rua Jonas Jean, 77 Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago Avenida João XXIII, 1.233 Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Rosa Avenida Bueno Siqueira, 100 Universitário

Centro de Saúde Serrano Rua Tocantins, 471 Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo Avenida Dandara, 7 Trevo

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Alameda dos Ipês Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 Santa Mônica

Centro de Saúde Lagoa Rua José Sabino Maciel, 176 Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira

Centro de Saúde Nova York Rua Wilton Marques Pereira, 10 Nova York

Centro de Saúde Piratininga Rua Cravo da Índia, 11 Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco Rua Crisanto Muniz, 120 Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 Serra Verde