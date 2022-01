Defesa Civil de BH emite alerta de baixa umidade do ar até domingo (16/1)

Ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar inferiores a 30% em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Depois de semanas com alertas chuvosos, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta sexta-feira (14/1), um aviso de baixa umidade do ar na capital.









O fim de semana será de calor na cidade, com termômetros na casa dos 31°C nos dois dias. Veja as recomendações para se proteger do calor:

Hidrate-se durante o dia

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas

Evite frituras

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

*Estagiária sob supervisão