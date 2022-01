Barragem de água se rompe no Sul do estado e eleva nível de rio

Barragem se rompeu próximo ao aeroporto de Ouro Fino (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma barragem de água se rompeu nesta sexta-feira (14/1) na estrada do aeroporto em Ouro Fino, no Sul de Minas. O Corpo dos Bombeiros recebeu chamado de emergência por volta das 15h10 e foi ao local verificar as consequências.

De acordo com a corporação, a princípio, a cidade mais próxima, Jacutinga, que fica a 25 quilômetros de Ouro Fino, não foi afetada.





Testemunhas contaram que o nível do Rio Mogi-Guaçu subiu 1 metro, mas sem danos para as casas no entorno ou vítimas.



Apesar disso, há uma preocupação sobre possíveis riscos para as comunidades ribeirinhas no futuro.

“A Defesa Civil do município já está ciente e no momento uma equipe de bombeiros esteve no local apoiar os órgãos e comunidade no que for preciso”, afirmou o Corpo de Bombeiros, em nota.