Vale eleva nível de emergência de barragem em Ouro Preto

Vale elevou nível de emergência da barragem Área IX, da Mina Fábrica, em Ouro Preto (foto: Divulgação)

A Vale elevou, nesta quinta-feira (13/), o nível de emergência de 1 para 2 da barragem Área IX, da Mina Fábrica, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. De acordo com a mineradora, a medida foi necessária porque ocorreram alterações piezométricas na ombreira direita da estrutura, associadas às fortes chuvas que atingiram a região. A situação demanda estudos e ações corretivas, já iniciados pela companhia.





Ainda de acordo com a Vale, essa barragem já está desativada e faz parte do Programa de Descaracterização de Barragens da companhia. A Agência Nacional de Mineração (ANM) confirmou a informação e ressaltou que não há necessidade de evacuar a área, pois isso já ocorreu anteriormente.

Outra mudança

A Vale também anunciou nesta quinta-feira (13) que foi iniciado o nível 1 do dique Elefante, na mina Água Limpa, em Rio Piracicaba, na Região Central de Minas. Isso ocorreu após uma erosão na ombreira direita da estrutura, em virtude das fortes chuvas na região.

A mineradora garantiu que já está executando medidas corretivas no local e que já informou aos órgãos competentes e às auditorias técnicas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais as mudanças nos níveis de emergência das duas barragens.

Essas alterações ocorreram no mesmo dia em que a Defesa Civil de Ouro Preto registrou um deslizamento de terra no morro da Forca, que destruiu dois casarões históricos.