Clínica de reabilitação é interditada em Matozinhos

O espaço oferecia um ambiente insalubre, com quartos mofados, alimentos mal armazenados e expostos, com muita sujeira e mau cheiro (foto: Prefeitura de Matozinhos)

As polícias Civil, Militar e Penal, além de órgãos da Prefeitura de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizaram uma operação para investigar uma clínica de reabilitação onde, segundo denúncias, ocorriam situações de maus-tratos, além de oferecer um ambiente insalubre.

Segundo a prefeitura, o espaço oferecia um ambiente insalubre, com quartos mofados, alimentos mal armazenados e expostos, com muita sujeira e mau cheiro. A clínica atendia 64 homens, com idades entre 18 e 60 anos. Dois deles com a saúde bastante debilitada e com sintomas gripais severos, sendo transferidos imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação e tratamento.

Dentro da clínica eram comercializados produtos como cigarros, palheiros e fumo, numa espécie de minimercado. Medicamentos de uso controlado foram encontrados em vários pontos da casa, demonstrando a falta de controle de profissionais de saúde e funcionários do local.

De acordo com a Polícia Civil, também foi constatado que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional.

Essa já é a terceira clínica, em menos de um ano, embargada em Matozinhos por irregularidades. De acordo com o Subsecretário de Tributação, Arrecadação e Cadastro, Mateus Barros Silva, as denúncias feitas pelos moradores têm sido fundamentais para o êxito dessas diligências.