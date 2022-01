Capitólio: peritos já investigam na cidade causas do trágico acidente

Peritos buscam respostas para esclarecer desmoronamento de cânion (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Peritos da Polícia Civil, especialistas em geologia, e um perito da Polícia Federal estiveram nesta quinta-feira (13) na região dos cânions, no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sudoeste de Minas Gerais, para investigar as causas do desmoronamento de uma grande rocha que matou 10 pessoas e deixou várias feridas no último sábado (8/1).

Além das investigações por parte das Polícia Civil, o Ministério Público de Minas (MPMG) e a Marinha do Brasil buscam provas para entender os motivos que causaram o desmoronamento da rocha e se era possível ter evitado a tragédia.

O MPMG já instaurou um inquérito civil para apuração dos fatos e enviou um ofício ao município de Capitólio solicitando várias informações da região que devem ser respondidas no prazo de cinco dias.

Na última terça-feira (11), a Polícia Civil ressaltou numa entrevista coletiva que os trabalhos investigativos estão numa nova fase. O objetivo é proceder com possíveis responsabilizações do desmoronamento de parte do cânion.