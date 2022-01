Setor de eventos de Uberaba protesta contra decreto que suspende atividades

Manifestação aconteceu durante a tarde de ontem (12/1), em frente à prefeitura de Uberaba (foto: Boca no Trombone/Divulgação)

Segurando várias faixas com palavras de ordem como "Setor de eventos tem famílias" e "Quem vai pagar essa conta", cerca de 200 representantes do segmento de eventos de Uberaba, no Triângulo Mineiro, realizaram na tarde desta quarta-feira (12/1), em frente à porta da prefeitura, uma manifestação contra a suspensão dos eventos por 10 dias na cidade, determinada na última segunda-feira (10/1) pelo novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19.

“A gente aguardou uma resposta da prefeitura e não tivemos nenhuma até agora (início tarde de hoje, 13/1). Nós estamos com os documentos prontos para entrar com uma liminar contra a prefeitura e agora a gente vai ver o que vai fazer”, relatou Pablo Carvalho, presidente da Amee (Associação Mineira de Eventos e Entretenimento), que complementa que até agora o setor de eventos calcula mais de um milhão de reais de prejuízo em 10 dias de paralisação. “Esse valor pode subir ainda mais. Quem vai pagar isso?”, questiona Pablo.

De acordo com Pablo Carvalho, o setor conta com o apoio da a Aciu, CDL, ABCZ, Sindicato de Bares, Restaurantes e Similiares, Sindicato Rural e Sindicomércio.

“A gente quer que os eventos que estavam marcados sejam executados, mas com o comprovante das duas doses da vacina para as pessoas que forem participar dos eventos”, ressaltou o presidente da Amme.

No atual decreto de enfrentamento à COVID de Uberaba estão suspensos por 10 dias, podendo ser prorrogado, os shows e o funcionamento de boates; festas com venda de ingresso; casas noturnas; eventos corporativos, festivos, sociais, familiares; leilões; formaturas; competições esportivas e piscinas para uso recreativo.

Com 1.148 novos casos de COVID-19, registrados no boletim epidemiológico de ontem (12/1), Uberaba bateu o seu recorde de casos positivos em 24 horas; até então o recorde era de 796, contabilizado no boletim anterior (11/1).

Devido essa alta diária dos novos casos da doença por dia, que vem sendo registrada desde o começo de 2022, os casos ativos na cidade apresentam um crescimento de quase 500%, ou seja, de 905 (boletim do dia 1/1) para 5.497 (boletim atual).

Por outro lado, a situação das ocupações de leitos disponíveis para pacientes com COVID é considerada controlada em Uberaba. A porcentagem de ocupação dos leitos UTI/COVID dos hospitais da cidade está em cerca de 15.