Uberaba bate recorde de novos casos e suspende cirurgias da rede pública

Hospital Regional de Uberaba também suspendeu as cirurgias eletivas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com 1.148 novos casos de COVID-19, registrados no boletim epidemiológico desssa quatra-feira (12/1), Uberaba, no Triângulo Mineiro, bateu recorde de casos positivos de COVID-19 em 24 horas. Até então, o recorde era de 796, contabilizado no boletim da véspera (11/1).

Devido a essa alta diária dos novos casos da doença, que vem sendo registrada desde o começo de 2022, os casos ativos na cidade apresentam um assustador crescimento de quase 500%, ou seja, de 905 (boletim de 1º/1) para 5.497 (boletim atual).

Diante dessa explosão de COVID em Uberaba, que tem atingido, inclusive, mais de 100 profissionais de saúde, a prefeitura publicou ontem um novo decreto municipal de enfrentamento à doença que determinou a suspensão das cirurgias eletivas em hospitais da rede pública e conveniados ao SUS por 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado se houver necessidade.

Ainda conforme o novo decreto, os hospitais privados da cidade poderão continuar com as cirurgias eletivas, desde que o índice de ocupação dos seus leitos UTI/COVID permaneça igual ou menor a 70%. Neste momento, segundo o atual boletim, este índice está em cerca de 15%.

Boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (12/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Profissionais afastados por COVID e outras síndromes gripais

Segundo informações divulgadas pela diretora do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), Ana Lúcia Simões, dos 128 profissionais de saúde do hospital afastados por síndomes gripais, de 30% a 40% são devido à COVID-19.



“São pessoas que apresentaram os sintomas do vírus, mas testaram negativo para a COVID”, declarou Simões à Rádio JM, na manhã de hoje (13/1).