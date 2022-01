COVID: Com alta de casos e internações, Uberaba suspende eventos

Podendo ser prorrogado, segundo o novo decreto COVID de Uberaba estão suspensos por 10 dias na cidade os shows, festas e qualquer tipo de evento (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com taxa de transmissão da COVID-19 em 2,25 (alta de 100%), crescimento assustador de casos ativos (300%) e aumento das internações (saltou de 9 no começo do ano para 33 neste momento), Uberaba publicou no final da noite de ontem (10/1) um novo decreto de enfrentamento à doença.

Estão suspensos os shows e o funcionamento de boates; festas com venda de ingresso; casas noturnas; eventos corporativos, festivos, sociais, familiares; leilões; formaturas; competições esportivas e piscinas para uso recreativo por 10 dias, podendo o decreto ser prorrogado.

Com relação aos bares e restaurantes, o novo decreto mudou novamente o distanciamento entre mesas e pessoas, com aumento de 90 centímetros para 1,5 metro; além disso, reduziu o limite de ocupação por mesa, diminuindo de 12 para oito pessoas.



Ainda conforme o novo decreto, no transporte escolar fica autorizada a lotação de 50% da capacidade total, mesmo índice valendo para os trenzinhos, disponibilizados para a diversão de crianças. Também para os cinemas, igrejas, supermercados, lojas e shoppings, o decreto prevê o funcionamento com 50% da capacidade total.

Segundo informações do Comitê Operacional COVID de Uberaba, o estado de Calamidade Pública na cidade foi prorrogado até o dia 31 de março de 2022



Taxas em alta

No primeiro boletim epidemiológico de 2022, o município registrava 905 casos ativos de COVID-19, nove pessoas internadas em seus hospitais (quatro em UTIs e cinco em enfermarias) e uma taxa de transmissão em 1,26.

Por outro lado, segundo o atual boletim, divulgado na noite de ontem (10/1), de 87 leitos de UTI disponíveis no município, há 12 pessoas internadas. E de 105 leitos de enfermaria/COVID da cidade, há 21 internações.

Neste momento, ainda conforme o último boletim, há 3.720 casos ativos de COVID na cidade, sendo que no começo do ano eram 905. Já a taxa de transmissão da doença saltou de 1,26 (primeiro boletim do ano) para 2,22 (boletim de ontem).

Ao mesmo tempo, com o avanço da vacinação, o número de mortes em Uberaba tem caído nos últimos meses.

Nos primeiros dez dias de 2022 foram registrados seis óbitos causados pela COVID. Já em dezembro de 2021 foram contabilizadas 16 mortes, sendo que, em novembro, 20 moradores da cidade morreram de COVID e, em outubro, foram contabilizados 33 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi abril, quando foram registradas 240 mortes.

Desde o início da pandemia, o município registrou 50.378 casos positivos da COVID-19, sendo que 1.397 pessoas morreram e 45.261 se recuperaram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (10/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, divulgado ontem (10/1), desde o início da vacinação da COVID na cidade já foram aplicadas 565.381 mil vacinas.