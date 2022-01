Com temática Minecraft, Prefeitura de JF anuncia vacinação infantil

Vacinação agora é coisa de criança. Inspirando-se na estética da série de videogame intitulada Minecraft, a Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, anunciou, de forma bem-humorada, que o público infantil começará a ser vacinado na próxima quinta-feira (20/1).

“Seguindo recomendações dos órgãos competentes, as crianças que forem se vacinar contra a COVID-19 não podem ter recebido outra vacina nos últimos 15 dias e não deverão receber outro imunizante nos 15 dias posteriores ao recebimento da primeira dose da vacina Pfizer infantil contra o coronavírus”, ressaltou a prefeitura.

“Amanhã (sexta-feira), às 8h15 da manhã, está prevista a chegada da nossa primeira remessa com 110 mil doses da vacina da Pfizer infantil. Amanhã à tarde já começa a distribuição na Região Metropolitana, Belo Horizonte já recebe na própria sexta-feira as vacinas infantis e até sábado, ou seja, em 24 horas, todo o estado já vai ter recebido essas vacinas infantis”, afirmou o secretário, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (13/1).

Após 20 dias do aval da Anvisa para imunização do público de cinco a 11 anos, o governo federal anunciou a vacinação infantil no dia 5 de janeiro . Antes disso, uma consulta pública sobre o tema entrou no ar no site do Ministério da Saúde em 23 de dezembro . A plataforma, porém, apresentou instabilidades, e os usuários foram supreendidos com a mensagem de que o site estava em manutenção.