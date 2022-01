Deslizamento em Outro Preto: 'Estamos em segurança', diz prefeito

Prefeito reforçou, em um vídeo no stories do Instagram, que as casas estavam isoladas há cerca de 10 anos (foto: Reprodução Rede Sociais )





Oswaldo reforça que as casas que foram atingidas pelo deslizamento estão isoladas há mais de 10 anos. Na última quarta-feira (12/1), a Defesa Civil aumentou a área de isolamento em volta das casas para proteger a população de Ouro Preto.





Segundo o prefeito, o próximo passo é desenvolver um projeto seguro para retirar os resíduos do deslizamento. “Segundo os geólogos, esse material não pode ser retirado de um momento para o outro sem um projeto de segurança. Se não, pode descer mais material ainda, pode ter mais deslizamento ainda e nós não queremos abalar o Morro da Força”, explica.





Outra medida é a abertura de uma passagem entre a Praça da Estação e a Praça da Prefeitura para moradores andarem no centro da cidade. Os veículos ainda podem transitar na área.



Ouro Preto é um dos 374 municípios em situação de emergência por conta das chuvas em Minas Gerais, segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). No último dia 8, um homem de 55 anos morreu na cidade após a casa dele ser atingida por um deslizamento de terra no Bairro Santa Cruz. O número de mortos durante o período chuvoso no estado já chega a 25.



Nenhum morador de Ouro Preto, na Região Central do estado, ficou ferido no deslizamento de terra do Morro da Força que atingiu dois casarões históricos , na manhã desta quinta-feira (13/1). “Estamos em segurança na comunidade”, afirmou o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, em vídeo no stories do Instagram da prefeitura