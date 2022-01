Estoque de tipo sanguíneo chega a zerar em Uberaba e Hemocentro faz apelo

Bombeiros do 8º BBM durante doação de sangue ontem (11/1) no Hemocentro Uberaba (foto: 8º BBM/Divulgação) O Hemocentro Regional de Uberaba atravessa situação considerada crítica devido ao baixo estoque de sangue - um dos tipos sanguíneos, AB-, não tem uma bolsa disponível sequer. Dado o cenário, o poder público local faz apelo à população e o Corpo de Bombeiros iniciou uma campanha nessa terça (11/1): #TodosJuntosSalvandoVidas.

Confira como está o estoque de cada tipo sanguíneo:





O+ : 29,7% (25 de 84 bolsas necessárias)

O- : 23,8% (5 de 21)

A- : 41,6% (5 de 12)

B+ : 60% (9 de 15)

B- : 33% (1 de 3)

AB- : 0% (0 de 3)

Vale lembrar que o Hemocentro atende, além da própria Uberaba, outras 26 cidades da região.

Ainda conforme o Hemocentro Uberaba, diante da crítica situação, não há a necessidade de agendamento para doação de sangue. Basta comparecer à sede, localizada na Avenida Getúlio Guaritá, 250, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 ou das 13h30 às 17h30; e aos sábados, entre 7 e 11h.

#TodosJuntosSalvandoVidas

Dezenas de bombeiros do batalhão da maior cidade do sul do Triângulo Mineiro compareceram ao Hemocentro Uberaba para doação de sangue.

“A campanha segue até o dia 21 de janeiro e vários outros bombeiros estarão fazendo sua parte nessa missão”, destaca nota da assessoria de imprensa do 8º BBM, que ressaltou também que o intuito da ação é 'convocar' todos aqueles que estão em condições propícias a doação para comparecer e realizar esse gesto que salva vidas.

Parte do efetivo do 8º BBM em frente ao Hemocentro Uberaba (foto: 8º BBM/Divulgação)

“Os militares do 8ºBBM convidam a população a comparecer e ajudar a todos pacientes que necessitam de transfusão sanguínea e contam com o apoio do Hemocentro de Uberaba que enfrenta um momento delicado, com baixa nas doações, devido ao aumento da circulação de vírus de síndromes gripais e da COVID-19”, finaliza o comunicado dos bombeiros.