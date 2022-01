Uberlândia dobra o número de novos casos de COVID em 2022 após festas

Apesar do aumento de casos, há poucas internações em UTIs por COVID-19 (foto: Vinícius Lemos) Em menos de duas semanas, o mês de janeiro já registra mais do que o dobro de novos casos de COVID-19 do registrado em todo o mês de dezembro de 2021, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo o último boletim, divulgado hoje (12/1), o município já tem 1.550 novo contaminados. Apesar disso, a ocupação de leitos de UTI voltados para a doença é de 6% do total apenas.

Entre os motivos que levaram a cidade a ter mais casos estão as festas de Natal e réveillon locais. Ainda não existem casos oficialmente confirmados da variante ômicron em Uberlândia, ainda que haja estudos que apontem que em todo o Brasil a variante seja predominante.

Também não há registros de pressão sobre as internações de maneira preocupante, uma vez que há 65 internados com COVID-19 na cidade, sendo 14 em UTI e 51 em enfermaria. Diferentemente de outros períodos em que houve aumentos de novo pacientes com a doença, há mais pacientes com outros problemas de saúde ocupando leitos na localidade.

Comitê



Após reunião nessa terça-feira (11/1), o Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 deliberou pela continuação da cidade na Fase Flexível do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas, devido à pandemia até 11 de fevereiro, pelo menos. O informativo foi publicado no Diário Oficial do Município hoje (12/1) e não muda o atual funcionamento do comércio na cidade.

Na publicação, o comitê reforça, diante do aumento do número de casos registrados neste mês, a necessidade de cumprimento das normas de biossegurança por parte das empresas e da população em atividades gerais, como a utilização de máscaras e a higienização frequente das mãos com álcool em gel.





O comitê segue acompanhando os números da pandemia em Uberlândia e, em caso de agravamento dos indicadores, poderão ser adotadas medidas para contenção da circulação do vírus na cidade.