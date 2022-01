Vídeo flagra dificuldade em resgatar pessoas ilhadas após chuvas em Minas

Um cadeirante foi resgatado no povoado da Bocaina, em Dores de Guanhães (foto: Policia Militar/Divulgação) As fortes chuvas que atingiram Dores de Guanhães no fim de semana deixaram um saldo trágico na cidade do Vale do Rio Doce mineiro: duas pessoas mortas por soterramento, outras 6 com ferimentos graves, e dezenas de famílias isoladas na zona rural. Vídeo divulgado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (12/1) mostra os desafios em resgatar pessoas ilhadas.









Na terça-feira (11/1), os militares da BRAvE voaram de Valadares para Dores de Guanhães no helicóptero Pégasus. O tenente-coronel Eduardo, comandante da 5ª BRAvE, disse que a equipe fez o traslado de moradores da zona rural do município, no povoado da Bocaina, que estavam isolados. Todos foram levados para a cidade de Dores de Guanhães.

“Levamos para Dores de Guanhães uma senhora de 79 anos de idade, paciente de hemodiálise, mais uma mãe com duas gêmeas recém-nascidas, com acompanhante. Também transportamos dois cadeirantes e um senhor de 64 anos de idade, com dificuldades de locomoção", disse.

O helicóptero Pégasus ainda fez o traslado de um médico que estava atendendo pacientes no Distrito de Macaquinhos para a área central de Dores de Guanhães. O secretário de Obras do Município, João Paulo Pereira, fez um sobrevoo pelas áreas afetadas para ver os estragos, a bordo do helicóptero.

"Deu pra ver várias ruas da cidade sob o extremo risco de movimentação de massa, casas soterradas, caixa d'água sob risco e 30 pontes destruídas", afirmou. O secretário disse também que cerca de 190 quilômetros de estradas de terra, de acesso às fezendas e aos distritos, ficaram em condições precárias.





A vice-prefeita de Dores de Guanhães, Ária Maria Fernandes Bretas, disse que todas as estradas para os distritos e povoados ainda estão bloqueadas. O município contabiliza 71 desabrigados, 30 desalojados e estima que 14 casas destruídas e 19 atingidas.

O posto de atendimento médico, atingido pelo deslizamento de terra que matou duas pessoas no domingo, está funcionando de forma improvisada em uma escola.