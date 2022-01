Duro recomeço: Famílias desalojadas começam voltar para casa em Fabriciano

Estão sendo liberadas apenas as residências que estão seguras (foto: PMCF/divulgação)

Em Coronel Fabriciano, algumas das famílias que ficaram desalojadas por conta das fortes chuvas começaram a retornar para casa nesta quarta-feira (12/1). O nível do Rio Piracicaba, que passa pela cidade, tem baixado, mas apenas são liberadas as residências que estão seguras.

Para as famílias que estão sendo liberadas, a Assistência Social tem distribuído kits de materiais de limpeza, higiene pessoal e água potável. O setor de Obras segue com o reforço na limpeza das vias e faz a coleta de móveis, eletrodomésticos, colchões e materiais perdidos na enchente.

De acordo com levantamento divulgado pela prefeitura, 184 famílias (um total de 534 pessoas) foram diretamente afetadas pelas fortes chuvas no último final de semana. O município decretou situação de emergência na última segunda-feira (10/01).

Nível do Rio Piracicaba

Conforme dados emitidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do Rio Piracicaba em Fabriciano ainda encontra-se em cota de inundação. A última medição feita na manhã de hoje, por volta das 9h30, foi de 7,11 metros.



A previsão é de que, caso não haja um grande volume de chuva, o nível do rio baixe ainda mais no decorrer do dia. A Prefeitura continua em alerta e reforça para que as famílias ribeirinhas sigam as orientações.

Em caso de ocorrências envolvendo alagamentos ou deslizamentos, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros, 193; Defesa Civil, 3406-7352; Polícia Militar, 190.

Doações

Para possibilitar que as famílias atingidas retornem às suas moradias com segurança e dignidade, os itens mais demandados são materiais de limpeza, de higiene pessoal e roupas de cama.

Confira os pontos de arrecadação:

Sede da Acicel-CDL

José Anastácio França, 78, Centro.

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

Para doações em dinheiro (PIX), dúvidas ou agendar a coleta de itens, ligue (31) 9.7524-3594.

Sede do 5º Pelotão de Bombeiros Militar

Avenida Tancredo Neves, 4575, Caladinho.

Diocese Itabira-Fabriciano

Paróquia Santo Antônio (Melo Viana) e Igreja Bom Pastor (Giovannini).

Colégio João Calvino

Avenida Acesita, (Nazaré)

Igreja Batista Nacional

Rua Araruama, 372 (Giovanini)

1ª Igreja Presbiteriana

Rua Presbiteriana, 182 (Nazaré)