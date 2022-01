Pouso Alegre registra aumento superior a 7 vezes de casos de COVID em 2022

Pacientes na fila por atendimento fora da UPA, devido à alta da demanda (foto: Prefeitura de Pouso Alegre)

No dia do recorde mundial de 3 milhões de casos de COVID-19, alcançado nesta terça-feira (11/1), Pouso Alegre alerta sobre a explosão de confirmados no município. Foram 116 novos casos diários da doença registrados entre o último dia do ano passado e 31/12 e sábado (9/1). Em dezembro, a cidade do Sul de Minas registrou uma média de novas 15 contaminações por dia.