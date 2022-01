Cidade do Jequitinhonha perde 76 doses de vacina contra COVID após chuvas

Palmópolis perdeu 66 doses da Pfizer e 10 de Coronavac (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais também deixaram prejuízo na vacinação contra a COVID-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o município de Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, perdeu 76 doses de vacina, sendo 66 da Pfizer e 10 de Coronavac.