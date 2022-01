BH: Acumulado de chuvas da Região Leste mais que dobra em apenas uma tarde

Choveu forte em todas as regiões da capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O acumulado de chuvas registrado em Belo Horizonte somente na tarde desta segunda-feira (10/1) impressiona. Todas as regionais tiveram grande volume captado, com destaque para a Região Leste, que mais que dobrou o acumulado com apenas 5h30. Foram 29,2mm à tarde, contra 13,6mm de manhã.