BH abre leitos de enfermaria COVID; nível de ocupação continua no vermelho

Pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a Covid-19, também podem estar internados nos leitos para COVID (foto: Leandro Couri/EM/DA Press )

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta segunda-feira (10/1), mais 10 leitos de enfermaria COVID na Rede SUS-BH. Apesar de todos os esforços empreendidos para a ampliação, a taxa de ocupação total, que inclui leitos de enfermaria das redes SUS e Suplementar, segue no nível vermelho, com 72,3%.Desde o início de janeiro foram abertos pelo município 105 leitos de enfermaria, saindo de 220, no último dia 4, para 325, hoje."É importante reforçar que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a COVID-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria dedicados à doença, já que os sintomas são semelhantes", afirmou a administração municipal.A Secretaria Municipal de Saúde informou que monitora diariamente os números epidemiológicos e assistenciais da doença e ''qualquer agravamento que comprometa a capacidade de atendimento será tratado de forma devida, sempre com o objetivo de preservar vidas''.