'Perdi tudo', diz morador de Betim atingido por enchente nesse domingo

O vendedor Thalyson Carvalho Oliveira conta que perdeu tudo com a inundação do Rio Betim (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu com diversos pontos alagados nesta segunda-feira (10/1). Desde ontem, diversas ruas e regiões estão alagadas e moradores estão preocupados com a situação. A cidade está em estado de emergência.









"Eu fiquei preocupado. Peguei umas duas bolsas com minha família, tentei juntar alguma coisa. Pegamos o carro e saímos. Agora retornamos e tudo tinha sido tomado pela água", relata.

Thalyson, que mora com a esposa e o filho, conta que a água chegou a atingir cerca de 50cm. "Estou preocupado até com a estrutura da casa, vou ver se a Defesa Civil vem aí. Revirou minha casa toda, minha cozinha.. Estourou as portas... Perdi tudo".





A casa do vendedor fica próxima ao Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco. Apesar do grande volume de água, o alagamento não atingiu o hospital. Veja a situação no local:

Outro ponto prejudicado pela inundação foi a Avenida Edméia Matos Lazzarotti. No início desta manhã, o Estado de Minas esteve no local e observou funcionários que faziam a limpeza de um sacolão invadido pelas águas do Rio Betim.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen