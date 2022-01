É falso: vídeo que mostra pessoas sendo eletrocutadas não ocorreu em BH

Três pessoas morreram eletrocutadas em Pernambuco e não em BH (foto: Reprodução) Imagens fortes do momento em que três pessoas são eletrocutadas viralizaram nas redes sociais neste sábado (8/1), como se o fato tivesse acontecido na Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. Porém, o acidente ocorreu no início de dezembro, no bairro de Jaboatão Centro, no município de Jaboatão dos Guararapes , no Grande Recife.

O vídeo que circulou em grupos de Whatsapp e em algumas redes (Twitter, Facebook e Instagram) mostra várias pessoas sofrendo choque elétrico em fios de alta tensão no dia 21 de dezembro do ano passado. Nenhuma delas resistiu.





Uma das possíveis causas do rompimento da fiação é uma sobrecarga.

Mesmo com a confirmação de que as imagens são do acidente no Grande Recife, o Estado de Minas entrou em contato com a Cemig e com o Corpo de Bombeiros para confirmar se alguma eletrocussão - ou ocorrência semalhante - foi registrada hoje na capital mineira.





Ambos negaram e certificaram que se tratava de mais uma notícia falsa.